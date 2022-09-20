У тягача будет своя батарея, способная обеспечить 500 километров пробега, а в прицепе будет расположена дополнительная батарея, вместе с которой пробег от розетки до розетки увеличится до 800 километров.

Mercedes представил прототип eActros LongHaul, тяжелого электротранспортного грузовика, предназначенного для передвижения на большие расстояния, который впервые демонстрируется на выставке IAA Transportation 2022 в Ганновере, Германия.

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В Mercedes отмечают, что это все еще первый взгляд на то, каким будет серийный автомобиль, когда он пойдет в производство.

Однако действительно важной вещью является производительность. С аккумулятором емкостью до 600 кВт/ч у грузовика будет запас хода более 500 км (311 миль) на одной зарядке. Несмотря на большие батареи, Mercedes говорит, что водители смогут заряжать свои грузовики от 20 до 80 процентов всего за 30 минут благодаря специальным зарядным станциям, которые они тестируют.

Однако, в отличие от обычного тягача, eActros не должен делать все самостоятельно. Мерседес говорит, что такие компании, как Trailer Dynamics и Krone, разрабатывают eTrailer. Благодаря собственным батареям и приводным мостам эти прицепы могут еще больше увеличить запас хода eActros. По оценкам Mercedes, грузовик сможет проехать более 800 км на одной зарядке в такой конфигурации.

Кроме того, Mercedes говорит, что также работает над грузовиком с жесткой рамой, сочетающей в себе тягач и прицеп. Несмотря на это, батареи будут иметь литий-железо-фосфатный состав, чтобы обеспечить длительный срок службы и больше полезной энергии.

Грузовик, как и обычные грузовики, рассчитан на 10 лет эксплуатации и более 1,2 миллиона км.

Для приведения в движение грузовик будет использовать новое поколение электронной оси, которая способна постоянно производить 536 л.с. Однако электродвигатель сможет производить 805 л.с. в течение коротких периодов.

eActros станет первым полностью электрическим грузовиком, изготовленным на заводе Mercedes-Benz Trucks Wörth, где его будут производить вместе с обычными моделями. Производство начнется в 2024 году.