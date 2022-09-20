Тягач матиме свою батарею здатну забезпечити 500 кілометрів пробігу, а у причепі буде розташована додаткова батарея разом з якою пробіг від розетки до розетки збільшиться до 800 кілометрів.

Mercedes представив прототип eActros LongHaul, важкої електротранспортної вантажівки, призначеної для пересування на великі відстані, який вперше демонструється на виставці IAA Transportation 2022 у Ганновері, Німеччина.

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У Mercedes зазначають що це все ще перший погляд на те, яким буде серійний автомобіль, коли він піде у виробництво.

Однак справді важливою річчю є продуктивність. З акумулятором ємністю до 600 кВт/год вантажівка матиме запас ходу понад 500 км (311 миль) на одній зарядці. Незважаючи на великі батареї, Mercedes каже, що водії зможуть заряджати свої вантажівки від 20 до 80 відсотків всього за 30 хвилин завдяки спеціальним зарядним станціям мегават, які вони тестують.

Однак, на відміну від звичайного тягача, eActros не повинен робити все самостійно. Mercedes каже, що такі компанії, як Trailer Dynamics і Krone, розробляють eTrailer. Завдяки власним батареям і приводним мостам ці причепи можуть ще більше збільшити запас ходу eActros . За оцінками Mercedes, вантажівка зможе проїхати більше 800 км на одній зарядці в такій конфігурації.

Крім того, Mercedes каже, що також працює над вантажівкою з жорсткою рамою, яка поєднує в собі тягач і причіп. Незважаючи на це, батареї матимуть літій-залізо-фосфатний склад, щоб забезпечити тривалий термін служби та більше корисної енергії.

Вантажівка, як і звичайні вантажівки, розрахована на 10 років експлуатації і понад 1,2 мільйона км.

Для приведення в рух вантажівка використовуватиме нове покоління електронної осі, яка здатна постійно виробляти 536 к.с.. Однак електродвигун зможе виробляти 805 к.с. протягом коротких періодів.

eActros стане першою повністю електричною вантажівкою, виготовленою на заводі Mercedes-Benz Trucks Wörth, де її виготовлятимуть разом із звичайними моделями. Виробництво почнеться в 2024 році.