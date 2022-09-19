Це Trafic Van E-Tech Electric та автодім Hippie Caviar Motel.

Міжнародний автосалон комерційного транспорту розпочав роботу у німецькому Ганновері, через чотири роки з моменту минулого проведення шоу.

Renault показав на ньому електричні комерційні транспортні засоби. Цей сегмент французька компанія започаткувала ще десять років тому з електричного Renault Kangoo у 2011-му.

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Renault Master, друга найбільш успішна за продажами модель фургону з тиражем понад 3 мільйони одиниць, також вже понад п'ять років має повністю електричну версію. У Ганновері Renault показує фургон Trafic Van E-Tech Electric, першу електричну модель найуспішнішого Renault Trafic Van.

Електричний фургон Renault Trafic Van E-Tech Electric має усі ті ж самі характеристики, що й варіант з ДВС: велика вантажопідйомність, модульна структура та широка гама версій.

Trafic Van E-TECH Electric має значну вантажопідйомність, модульну структуру та кастомізацію:

Варіант довжини 5.08 м або 5.48 м та висота 1.967 м або 2.498 м

Корисний об’єм вантажного відділення (у режимі фургону) варіюється від 5.8 м3 до 8.9 м3

Доступний у версії cab-floor

Довжину вантажного відділу можна збільшити до 4.15 м (на подовженій версії L2, що має дверцята для ‘довгомірів’ у перегородці)

Авто оснащене 90кВт двигуном і має 750 кг тягового зусилля з можливістю перевозити до 1.1 тонни

52кВт батарея має запас ходу у 240 км1 WLTP

Для заряджання батареї новий Kangoo Van E-Tech Electric пропонує на вибір 3 види зарядних пристроїв:

Однофазна 7кВт зарядка змінного струму, що підходить для всіх видів заряджання вдома

22кВт зарядка змінного струму для швидкого заряджання на громадських зарядних станціях

Оптимальний 50кВт зарядний пристрій постійного струму для швидкого заряджання на автомагістралях.

Минулого року Renault показав нову модель, натхненням для якої став Trafic, автодім Hippie Caviar Hotel, що з’явився у відповідь на посилене бажання втекти на природу у пошуках усього прекрасного, що пропонують обидва світи, де є місце ідилічним ландшафтам і комфорту 5-зіркового готелю.

Hippie Caviar Motel

Сьогодні Renault піднімає завісу перед другим актом своєї кемпервен стратегії, представляючи шоу-кар Hippie Caviar Motel.

Побудований на базі нового Kangoo L2 E-Tech Electric, трансформований фургон є справжнісіньким прихистком на колесах, універсальним та динамічним для мандрівників і любителів спорту у пошуках емоцій та безкраїх просторів.

Створений, щоб слугувати у якості базового табору, що легко рухається від однієї точки до іншої завдяки запасу ходу у 285 км, автодім Hippie Caviar Motel потребує лише 30 хвилин, щоб відновити 170 км заряду батареї, і ось він готовий до нових пригод. 90кВт двигун (120 к.с.) працює від батареї 45кВт⋅год, яку можна підключати до 80кВт розеток постійного струму.

Цілий ряд геніальних рішень щодо простору для зберігання забезпечує багато місця для спортивного інвентарю як всередині, так і ззовні авто.

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Відкиньте назад спинку сидіння, щоб отримати ліжко і насолоджуйтесь нічним небом через великий панорамний дах. При цьому рейлінги на даху ідеально підходять для транспортування лиж.