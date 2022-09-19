Це Trafic Van E-Tech Electric та автодім Hippie Caviar Motel.
Міжнародний автосалон комерційного транспорту розпочав роботу у німецькому Ганновері, через чотири роки з моменту минулого проведення шоу.
Renault показав на ньому електричні комерційні транспортні засоби. Цей сегмент французька компанія започаткувала ще десять років тому з електричного Renault Kangoo у 2011-му.
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Renault Master, друга найбільш успішна за продажами модель фургону з тиражем понад 3 мільйони одиниць, також вже понад п'ять років має повністю електричну версію. У Ганновері Renault показує фургон Trafic Van E-Tech Electric, першу електричну модель найуспішнішого Renault Trafic Van.
Електричний фургон Renault Trafic Van E-Tech Electric має усі ті ж самі характеристики, що й варіант з ДВС: велика вантажопідйомність, модульна структура та широка гама версій.
Trafic Van E-TECH Electric має значну вантажопідйомність, модульну структуру та кастомізацію:
- Варіант довжини 5.08 м або 5.48 м та висота 1.967 м або 2.498 м
- Корисний об’єм вантажного відділення (у режимі фургону) варіюється від 5.8 м3 до 8.9 м3
- Доступний у версії cab-floor
- Довжину вантажного відділу можна збільшити до 4.15 м (на подовженій версії L2, що має дверцята для ‘довгомірів’ у перегородці)
- Авто оснащене 90кВт двигуном і має 750 кг тягового зусилля з можливістю перевозити до 1.1 тонни
- 52кВт батарея має запас ходу у 240 км1 WLTP
- Для заряджання батареї новий Kangoo Van E-Tech Electric пропонує на вибір 3 види зарядних пристроїв:
- Однофазна 7кВт зарядка змінного струму, що підходить для всіх видів заряджання вдома
- 22кВт зарядка змінного струму для швидкого заряджання на громадських зарядних станціях
- Оптимальний 50кВт зарядний пристрій постійного струму для швидкого заряджання на автомагістралях.
Минулого року Renault показав нову модель, натхненням для якої став Trafic, автодім Hippie Caviar Hotel, що з’явився у відповідь на посилене бажання втекти на природу у пошуках усього прекрасного, що пропонують обидва світи, де є місце ідилічним ландшафтам і комфорту 5-зіркового готелю.
Hippie Caviar Motel
Сьогодні Renault піднімає завісу перед другим актом своєї кемпервен стратегії, представляючи шоу-кар Hippie Caviar Motel.
Побудований на базі нового Kangoo L2 E-Tech Electric, трансформований фургон є справжнісіньким прихистком на колесах, універсальним та динамічним для мандрівників і любителів спорту у пошуках емоцій та безкраїх просторів.
Створений, щоб слугувати у якості базового табору, що легко рухається від однієї точки до іншої завдяки запасу ходу у 285 км, автодім Hippie Caviar Motel потребує лише 30 хвилин, щоб відновити 170 км заряду батареї, і ось він готовий до нових пригод. 90кВт двигун (120 к.с.) працює від батареї 45кВт⋅год, яку можна підключати до 80кВт розеток постійного струму.
Цілий ряд геніальних рішень щодо простору для зберігання забезпечує багато місця для спортивного інвентарю як всередині, так і ззовні авто.
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Відкиньте назад спинку сидіння, щоб отримати ліжко і насолоджуйтесь нічним небом через великий панорамний дах. При цьому рейлінги на даху ідеально підходять для транспортування лиж.
Повністю електричний шоу-кар цілком відповідає стратегії Renault зі зниження викидів CO2 протягом усього строку служби транспортного засобу, що доведено, зокрема, використанням перероблених і переробних матеріалів, таких як корок і відновлена гума для полиць та підлоги.