На цьогорічному IAA Transportation у Ганновері, Німеччина, наступного місяця буде показано концепт нового електричного Renault Kangoo, який отримає назву Hippie Caviar Motel.

Нам доведеться почекати до тих пір, щоб побачити інтер’єр і отримати всі соковиті деталі, оскільки у автовиробника є лише фотографії, що показують зовнішність.

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Renault базує Hippie Caviar Motel на своєму маленькому фургоні Kangoo. Потужність надходить від електродвигуна з віддачою 120 кінських сил (90 кіловат), а енергію він отримує від акумулятора на 45 кіловат-годин. Компанія стверджує, що електричний кемпер може забезпечити запас ходу 285 кілометрів. Автовиробник каже, що 30 хвилин заряджання можуть збільшити запас ходу на 170 км.

Renault згадує лише відкидну лавку Motel, яка перетворюється на ліжко. У мотелі дійсно є «кілька розумних місць для зберігання», призначених для транспортування спортивного обладнання. Компанія пропонує рішення для салону та екстер’єру, пропонуючи кріплення для лиж на даху.

Renault не повідомляє, чи має вона плани запустити у виробництво Hippie Caviar Motel. Автовиробник представить новинку разом з уже представленим на ринку Trafic SpaceNomad, який став першим переобладнаним кемпером, доступним безпосередньо з каталогу компанії.