На нынешнем IAA Transportation в Ганновере, Германия, в следующем месяце будет показан концепт нового электрического Renault Kangoo который получит название Hippie Caviar Motel.

Нам придется подождать до тех пор, пока вы увидите интерьер и получите все сочные детали, так как у автопроизводителя есть только фотографии, показывающие внешний вид.

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Renault основывает Hippie Caviar Motel на своем маленьком фургоне Kangoo. Мощность поступает от электродвигателя с отдачей 120 лошадиных сил (90 киловатт), а энергию он получает от аккумулятора на 45 киловатт-часов. Компания утверждает, что электрический кемпер может обеспечить запас хода 285 километров. Автопроизводитель говорит, что 30 минут зарядки могут увеличить запас хода на 170 км.

Renault упоминает только откидную скамейку Motel, которая превращается в кровать. В мотеле действительно есть "несколько умных мест для хранения", предназначенных для транспортировки спортивного оборудования. Компания предлагает решения для салона и экстерьера, предлагая крепления для лыж на крыше.

Renault не сообщает, есть ли планы на запуск производства Hippie Caviar Motel. Автопроизводитель представить новинку вместе с уже представленным на рынке Trafic SpaceNomad, который стал первым переоборудованным кэмпером, доступным непосредственно из каталога компании.