Старенькі "Запорожці" частенько стають базою для різноманітних експериментів. Так і цей ЗАЗ 968М став будиночком на колесах.

Винахідник показав білоруським журналістам свій проект автокемпера на базі Запорожця. Здавалося б, цей автомобіль – не найкращий варіант для будинку на колесах. Хоча б тому, що маленький. Але навіть у такій невеликій машині українець примудрився зробити водопровід та кухню з духовкою та газовою плитою! А ще є висувний столик та раковина.

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Почнемо з того, що власник цього автомобіля родом із Запоріжжя, потім він разом зі своєю сім'єю жив у Криму, у місті Щолкіне, де працював на будівництві Кримської атомної електростанції. Але після сумнозвісних подій у Чорнобилі, цей проєкт закрили і у 1999 році Олександр зі своєю родиною був змушений виїхати з України до Білорусі. З собою він прихопив свій улюблений ЗАЗ,

А незабаром Запорожець Олександра, можливо, стане першим і єдиним із себе подібних, який здійснить кругосвітню подорож! Чим примітний цей "Жужик", і що в ньому є такого, чого немає ні в Роллс-Ройсах, ні в Бентлі - дивись відео: