Старенькие запорожцы частенько становятся базой для разнообразных экспериментов. Так и этот ЗАЗ 968М стал домиком на колесах.

Изобретатель показал белорусским журналистам свой проект автокемпера на базе Запорожца. Казалось бы, этот автомобиль не самый лучший вариант для дома на колесах. Хотя бы потому, что маленький. Но даже в такой небольшой машине украинец умудрился сделать водопровод и кухню с духовкой и газовой плитой! А еще есть выдвижной столик и раковина.

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Начнем с того, что владелец этого автомобиля родом из Запорожья, затем он вместе со своей семьей жил в Крыму, в городе Щелкино, где работал на строительстве Крымской атомной электростанции. Но после печально известных событий в Чернобыле, этот проект закрыли и в 1999 году Александр со своей семьей был вынужден уехать из Украины в Беларусь. С собой он прихватил свой любимый ЗАЗ,

А вскоре Запорожец Александра, возможно, станет первым и единственным из себе подобных, который совершит кругосветное путешествие! Чем примечателен этот "Жужик", и что в нем есть такого, чего нет ни в Роллс-Ройсах, ни в Бентли – смотри видео: