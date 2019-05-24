Девочки играют куклами, а ребята – машинками и пистолетами. Но обязательно ли должно быть так?

Компания Mercedes-Benz совместно с Matchbox выпустила игрушечную модель автомобиля легендарной женщины-гонщицы Ивы Розквист. Потому что у девочек должна быть возможность выбора и альтернатива куклам.

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На протяжении всей истории автомобиля и автоспорта доминирующую роль в нем занимали мужчины. Но все меняется. Уже сейчас женщины оказывают значительное влияние на дизайн и инжиниринг. Mercedes хочет, чтобы эта тенденция продолжалась и решил вдохновить “следующее поколение женщин-пионерок”.

Представители подразделения Mercedes в США посетили младшую школу и поставили простой эксперимент с первоклассницами: предложили им выбрать одну из игрушек, лежащих на столе. Среди них были "мальчишечьи" и ”девичьи" игрушки. И девочки неизменно выбирали соответствующие игрушки.

Тогда девочкам предложили посмотреть видео о шведской гонщицей Ивой Розквист, которая одержала победу в ралли Гран При Аргентины 1962 года. Ралли, в котором далеко не все экипажи добирались до финиша. В котором вся дистанция проходила в постоянном напряжении и требовала высокого мастерства пилота и штурмана.

Фото: Ива Розквист и Урсула Вирт на Гран при Аргентины / Mercedes-Benz

Ива Розквист и ее штурман Урсула Вирт не просто выиграли гонку – были лучшими на всех 6 этапах, установили рекорд средней скорости гонки в 126 км/ч, да еще и пересекли финишную линию на три часа раньше экипажа, что пришел вторым. Ниже вы найдете видео, показанное девочкам.

С этой кампанией Mercedes-Benz США надеется помочь девушкам выйти за пределы стереотипов, в том числе и гендерных. Для этого производитель бесплатно распространил среди маленьких школьниц тысячи игрушечных моделей раллийного автомобиля Mercedes Ивы Розквист. Игрушку можно будет найти и в розничной продаже.

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