Дівчатка граються ляльками, а хлопці – машинками та пістолетами. Та чи обов'язково має бути так?

Компанія Mercedes-Benz спільно з Matchbox випустила іграшкову модель автомобіля легендарної жінки-гонщиці Іви Розквіст. Бо у дівчаток має бути можливість вибору і альтернатива лялькам.

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Протягом усієї історії автомобіля та автоспорту домінуючу роль у ньому займали чоловіки. Та все змінюється. Вже зараз жінки роблять значний вплив на дизайн та інжиніринг. Mercedes хоче, щоб ця тенденція продовжувалась і вирішив надихнути “наступне покоління жінок-піонерок”.

Представники підрозділу Mercedes у США завітали до молодшої школи і поставили простий експеримент з першокласницями: запропонували їм обрати одну з іграшок, що лежали на столі. Серед них були “хлопчачі” та “дівочі” іграшки. І дівчатка незмінно обирали відповідні іграшки.



Тоді дівчаткам запропонували переглянути відео про шведську гонщицю Іву Розквіст, яка здобула перемогу у ралі Ґран Прі Аргентини 1962 року. Ралі, у якому далеко не всі екіпажі діставались фінішу. У якому вся дистанція проходила в постійному напруженні і вимагала високої вправності пілота та штурмана.

Фото: Іва Розквіст та Урсула Вірт на Гран Прі Аргентини / Mercedes-Benz



Іва Розквіст та її штурманка Урсула Вірт не просто виграли гонку – були кращими на усіх 6 етапах, встановили рекорд середньої швидкості гонки у 126 км/год, та ще й перетнули фінішну лінію на три години раніше за екіпаж, що прийшов другим. Нижче ви знайдете відео, показане дівчаткам.



З цією кампанією Mercedes-Benz США сподівається допомогти дівчатам вийти за межі стереотипів, у тому числі й ґендерних. Для цього виробник безкоштовно розповсюдив серед маленьких школярок тисячі іграшкових моделей ралійного автомобіля Mercedes Іви Розквіст. Іграшку можна буде знайти і у роздрібному продажу.

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