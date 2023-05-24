На прошлой неделе на ежегодной встрече дилеров в Северной Америке Mercedes-Benz обнародовал свежие подробности своего продукта в США.

Встреча под названием «Вне границ» состоялась в Ванкувере, Британская Колумбия, предложила ранний взгляд на то, как один из старейших в мире автопроизводителей будет позиционировать себя на протяжении электрического века. Перед аудиторией более 350 розничных торговцев США и Канады автопроизводитель предложил ознакомиться со своими будущими продуктами и технологиями.

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«Мы находимся внутри трансформации. Мы показали, как продукты и технологии поддерживают стратегию», — сказал генеральный директор Mercedes-Benz США Димитрис Псилакис в комментарии Automotive News. В ходе встречи Псилакис сказал дилерам, что свежая продукция и улучшение поставок должны увеличить продажи в США на 5-10 процентов в этом году против 286 764 автомобилей в 2022 году.

Глава совета дилеров Mercedes Джозеф Агреста сказал, что продуктовая линейка включает в себя здоровое сочетание двигателей внутреннего сгорания и автомобилей с аккумуляторными двигателями.

«Есть много электромобилей, и электромобили – это, безусловно, наше будущее. Но все еще есть обязательства по автомобилям ICE. Транспортные средства ICE будут поддерживать доходность и объемы в течение некоторого периода времени», - сказал Агреста.

Дилерам показали восемь автомобилей, включая обновленный седан E-Class, родстер AMG SL 43 и внедорожник Maybach EQS.

Хотя последний можно считать нишевым продуктом, будущие выпуски электромобилей будут включать в себя две основные модели, которые появятся в следующем году, полностью электрический седан CLA и электрический кроссовер GLC. Конкурируя с Tesla Model 3 и Tesla Model Y соответственно, будущие модели Mercedes-Benz преследуют цель стать автомобилями завоевания эпохи электромобилей.

Компактный CLA, который будет больше своего однофамильца с системой сгорания, но будет иметь изящный профиль, вдохновленный Vision EQXX, как показано на рендере выше, должен предложить 400 миль (643 км) запаса хода, когда он прибудет в магазины США в 2024 году.

Электрический CLA, предназначенный для переноски цифрового дизайна кабины нынешних электромобилей Mercedes, будет направлен на молодых клиентов Tesla, ориентированных на технологии. По словам одного дилера, Mercedes ожидает, что CLA принесет 60 процентов новых покупателей бренду.

Что касается электрического GLC, то он станет преемником электрического кроссовера EQC, который должен стать первым массовым электромобилем бренда в США. Однако выпуск модели в США в конце концов был отменен из-за ее запаса хода в 220 миль (350 км), который считался слишком ограниченным для рынка США.

Новая модель появится в следующем году с запасом хода примерно 300 миль (480 км) и совершенно новым дизайном. Один дилер описал его как имеющий более округлые переднюю и заднюю части, чем вариант двигателя внутреннего сгорания. Говорят, что электрический кроссовер также имеет пару куполов на капоте и световую подпись, проходящую по передней части.

Интересно, что ни электрический CLA, ни электрический GLC во время презентации не назывались моделями EQ, что может означать, что Mercedes действительно всерьез собирается отказаться от своего электрического суббренда.