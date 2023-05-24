Минулого тижня на щорічній зустрічі дилерів у Північній Америці Mercedes-Benz оприлюднив свіжі подробиці щодо свого продукту в США.

Зустріч під назвою «Поза межами» відбулася у Ванкувері, Британська Колумбія, запропонувала ранній погляд на те, як один із найстаріших у світі автовиробників позиціонуватиме себе протягом електричного століття. Перед аудиторією з понад 350 роздрібних торговців США та Канади автовиробник запропонував ознайомитись зі своїми майбутніми продуктами та технологіями.

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«Ми перебуваємо в середині трансформації. Ми показали, як продукти та технології підтримують стратегію», — сказав генеральний директор Mercedes-Benz США Дімітріс Псілакіс у коментарі Automotive News. Під час зустрічі Псілакіс сказав дилерам, що свіжа продукція та покращення поставок повинні збільшити продажі в США на 5-10 відсотків цього року проти 286 764 автомобілів у 2022 році.

Голова ради дилерів Mercedes Джозеф Агреста сказав, що продуктова лінійка включає в себе здорове поєднання двигунів внутрішнього згоряння та автомобілів з акумуляторними двигунами.

«Є багато електромобілів, і електромобілі — це, безперечно, наше майбутнє. Але все ще є зобов’язання щодо автомобілів ICE. Транспортні засоби ICE підтримуватимуть прибутковість і обсяги протягом деякого періоду часу», — сказав Агреста.

Дилерам показали вісім автомобілів, включаючи оновлений седан E-Class, родстер AMG SL 43 і позашляховик Maybach EQS.

Хоча останній можна вважати нішевим продуктом, майбутні випуски електромобілів включатимуть дві основні моделі, які з’являться наступного року, повністю електричний седан CLA та електричний кросовер GLC. Конкуруючи з Tesla Model 3 і Tesla Model Y відповідно, майбутні моделі Mercedes-Benz мають на меті стати автомобілями завоювання епохи електромобілів.

Компактний CLA, який буде більшим за свого однофамільця з системою згоряння, але матиме витончений профіль, натхненний Vision EQXX, як показано на рендері вище, повинен запропонувати 400 миль (643 км) запасу ходу, коли він прибуде в магазини США у 2024 році.

Електричний CLA, призначений для перенесення цифрового дизайну кабіни нинішніх електромобілів Mercedes, буде спрямований на молодих клієнтів Tesla, орієнтованих на технології. За словами одного дилера, Mercedes очікує, що CLA принесе 60 відсотків нових покупців бренду.

Що стосується електричного GLC, то він стане наступником електричного кросовера EQC, який мав стати першим масовим електромобілем бренду в США. Однак випуск моделі в США зрештою був скасований через її запас ходу в 220 миль (350 км), який вважався надто обмеженим для ринку США.

Нова модель з’явиться наступного року з запасом ходу приблизно 300 миль (480 км) і повністю новим дизайном. Один дилер описав його як такий, що має більш округлі передню та задню частини, ніж варіант двигуна внутрішнього згоряння. Кажуть, що електричний кросовер також має пару куполів на капоті та світловий підпис, що проходить по передній частині.

Цікаво, що ні електричний CLA, ні електричний GLC під час презентації не називалися моделями EQ, що може означати, що Mercedes справді серйозно збирається відмовитися від свого електричного суббренду.