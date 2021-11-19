Минцифры обещает обеспечить доступ к скоростному мобильному интернету на всех международных автомобильных и железнодорожных путях Украины.

До конца 2022 года мобильные операторы реализуют покрытие всех международных автодорог Украины. Об этом рассказал заместитель Министра цифровой трансформации Александр Шелест на международном форуме инфраструктуры и транспорта MINTRANS.

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"До конца следующего года мобильные операторы обеспечат покрытие на всех автомобильных автодорогах. При этом мы понимаем, что есть очень большая потребность обеспечения интернета и на железной дороге. Сейчас мы разрабатываем проект покрытия интернета на железнодорожных путях. Уже есть определенные расчеты, определенное видение технологии, которые должны использоваться, и, собственно, масштаб бюджета для этого проекта", – подчеркнул Александр Шелест.