Мінцифри обіцяє забезпечити доступу до швидкісного мобільного інтернету на всіх міжнародних автомобільних та залізничних шляхах України.

До кінця 2022 року мобільні оператори реалізують покриття всіх міжнародних автошляхів України. Про це розповів заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Шелест на міжнародному форумі інфраструктури та транспорту MINTRANS.

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"До кінця наступного року мобільні оператори забезпечать покриття на всіх автомобільних автошляхах. При цьому ми розуміємо, що є дуже велика потреба забезпечення інтернету і на залізниці. Зараз ми розробляємо проект покриття інтернету на залізничних шляхах. Вже є певні розрахунки, певне бачення технології, які мають використовуватися, та, власне, масштаб бюджету для цього проекту", — підкреслив Олександр Шелест.