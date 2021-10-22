У Києві на Мінському масиві триває будівництво Кільцевої дороги навколо Оболоні.

За минулий місяць на шляхопроводі над вул.Богатирська були завершені бетонні роботи конструктивної частини. Має бути бетонування тротуарів. Компанія "СТІ" вже нанесла гідроізоляцію на всю поверхню плити. Йде підготовка до асфальтування шляхопроводу й одного із заїздів.

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Компанії "Онур" і "Позитив" значно просунулися в відсипанні під'їзних шляхів до шляхопроводу, вже майже сформували три "пелюстки конюшини" з чотирьох. Тим часом 112-й мостобудівний загін закінчує будівництво шляхопроводу над ЖД-гілкою на Вишгород. Завершується насипанні роботи по основному проїзду нової дороги.