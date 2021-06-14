В прошлом году этот кроссовер дебютировал в Бразилии под названием Nivus, а к концу этого года должен появиться в Европе под именем Taigo.

Volkswagen Taigo – это купеобразный субкомпактный кроссовер на платформе MQB A0 для автомобилей сегментов B и C, который будет занимать место над T-Cross в модельном ряду Volkswagen. Taigo будет представлен этим летом.

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Красный тестовый мул, замеченный автопапараци в Альпах, имеет обильное пластиковое обрамление на колесных арках, что придает автомобилю более “внедорожный” вид. Тестовый автомобиль оснащен шинами Michelin, а на девятиспицевых колесах можно заметить тестовое оборудование. Субкомпактный кроссовер также демонстрирует полнофункциональные светодиодные фары и световую панель на всю ширину, которая соединяет светодиодные задние фонари со знаками Volkswagen в центре двери.

В Бразилии Nivus оснащается 1-литровым трехцилиндровым турбомотором TSI в двух вариантах: 117 лошадиных сил на бензине или 129 лошадиных сил на этаноле. Этот двигатель производит 148 Нм крутящего момента, что более чем достаточно для небольшого кроссовера.

В Европе автопроизводитель, несомненно, предложит 1.0 TSI по меньшей мере в двух версиях. Вариант на 110 л. с. должна предлагаться с шестискоростной механической коробкой передач, а семиступенчатая трансмиссия DSG будет ей альтернативой. Кроме того, "Тайго" также может получить 1-литровый TSI мощностью 95 л. с. и пятиступенчатую трансмиссию от базового T-Cross. Топовым для Volkswagen Taigo должен стать четырехцилиндровый 1,5-литровый турбомотор на 150 л. с. и 250 Нм.

Фото: шпионские фото Volkswagen Taigo / Аutoevolution