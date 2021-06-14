Минулого року цей кросовер дебютував у Бразилії під назвою Nivus, а до кінця цього року повинен з'явитись у Європі під іменем Taigo.

Volkswagen Taigo – це купеподібний субкомпактний кросовер, на платформі MQB A0 для автомобілів сегментів B та C, який займатиме місце над T-Cross у модельному ряду Volkswagen. Taigo буде представлений цього літа.

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Червоний тестовий мул, помічений автопапараці в Альпах, має щедре пластикове оздоблення на колісних арках, що надає автомобілю більш “позашляхового” вигляду. Тестовий автомобіль оснащений шинами Michelin, а на дев'ятиспицевих колесах можна помітити тестове обладнання. Субкомпактний кросовер також демонструє повнофункціональні світлодіодні фари та світлову панель на всю ширину, яка з'єднує світлодіодні задні ліхтарі зі знаками Volkswagen у центрі двері.

У Бразилії Nivus оснащується 1-літровим трициліндровим турбомотором TSI у двох варіантах: 117 кінських сил на бензині або 129 кінських сил на етанолі. Цей двигун продукує 148 Нм крутного моменту, що більш ніж достатньо для невеликого кросовера.

У Європі автовиробник, безсумнівно, запропонує 1.0 TSI щонайменше у двох версіях. Варіант на 110 к.с. повинна пропонуватися з шестишвидкісною механічною коробкою передач, а семиступенева трансмісія DSG буде їй альтернативою. Крім того, “Тайґо” також може отримати 1-літровий TSI потужністю 95 к.с. та п’ятиступеневу трансмісію від базового T-Cross. Топовим для Volkswagen Taigo повинен стати чотирициліндровий 1,5-літровий турбомотор на 150 к.с. і 250 Нм.

Фото: шпигунські фото Volkswagen Taigo / Аutoevolution