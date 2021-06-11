У продаж в Європі першою надійде версія Multivan eHybrid з гібридною силовою установкою потужністю 218 кінських сил.

У Volkswagen буде чотири окремі моделі фургонів: нове покоління Multivan T7 – це виключно пасажирський мінівен, Transporter T6.1 – вантажний і пасажирський, а у 2022 році до них приєднаються електричний пасажирський Volkswagen ID Buzz та батарейний вантажний фургон ID Buzz Cargo.

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Габарити Volkswagen Multivan T7 практично не змінилися, але простору всередині стало більше. А з опційним панорамним дахом простір всередині візуально збільшується. Головна особливість пасажирської частини салону – трансформований салон з розкладаним столиком, який здатен переміщуватись та змінювати форми. Замість заднього дивану в T7 встановлено індивідуальні крісла, які можуть обертатись довкола своєї осі, зміщуватись і складатись. За потреби сидіння легко демонтуються.

Новинка буде доступна в двох варіантах довжини: 4973 або 5173 мм, але з однаковою колісною базою 3124 мм. У короткій версії обсяг багажника становить 469 л, а з прибраними сидіннями другого і третього рядів – 3672 л. Подовжена версія вміщує 763 / 4053 л поклажі.

Фото: Volkswagen Multivan T7 / Volkswagen

Вже в базовому оснащенні Multivan T7 оснащений віртуальною панеллю приладів Digital Cockpit та інформаційно-розважальним комплексом Ready 2 Discover. Також базове оснащення мінівена включає розширений список бортових асистентів, включаючи системи утримання в смузі руху, автономного екстреного гальмування в місті, розпізнавання дорожніх знаків і круїз-контроль. Крім того, T7 підтримує протокол зв’язку Car2X між машинами і “розумною інфраструктурою”. Світлодіодні матричні фари IQ.LIGHT також включені в базове оснащення моделі.

Замість звичного селектора трансмісії з'явився крихітний важіль на центральній консолі, що звільнило прохід між передніми сидіннями. Ручник також трансформувався у клавішу електричного стоянкового гальма.

Головна технічні новація Multivan T7 – плагін-гібридна силова установка eHybrid. Вона складається з 1,4-літрового турбомотора TSI, допоміжного електромотора, 6-швидкісної DSG-трансмісії з подвійним зчепленням та літій-іонної батареї ємністю 13 кВт/год. Потужність установки складає 218 к.с. і вона здатна рухати мінівен з вимкненим ДВЗ, однак на яку відстань – виробник не повідомив.

Будуть і неелектрифіковані силові агрегати. Слідом за гібридом прибудуть бензинові мотори 1.5 TSI на 135 к.с. та 2.0 TSI на 205 к.с. Наступного року до них приєднається 150-сильний турбодизель. Всі вони будуть передньопривідними і працювати в поєднанні з 7-ступінчастою трансмісією DSG.

Європейські дилери отримають першу партію машин вже в кінці літа. Коли Volkswagen Multivan T7 з’явиться в Україні поки невідомо.