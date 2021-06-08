Корейський кросовер п'ятого покоління представлений офіційно: окрім дизайну, він вразив технічним наповненням.

Kia Sportage п’ятого покоління зовсім несхожий на попередника. Спереду між капотом та решіткою радіатора кросовер виділяється оригінальною щілиною у стилі "тигровий ніс", ходовими вогнями у формі бумерангу та невеличкими фарами головного світла.

Боковини мають виштамповки, що піднімаються догори, створюючи стрімкий силует. На кормі ліхтарі отримали грані, а бампер – новий малюнок з повітрозабірниками. Загалом образ виявився дуже динамічним та авангардним. Жодної схожості з іншими брендами, як це було у минулому поколінні, немає.

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"В дизайні нового Sportage ми не просто хотіли зробити крок вперед, а перейти на інший рівень у класі позашляховиків", - прокоментував Карім Хабіб, старший віце-президент та керівник Глобального дизайнерського центру Kia.

Зовнішній вигляд базується на новій філософії дизайну Kia – Opposites United. Його принципи впливатимуть на всі майбутні проекти Kia, надаючи їм однакову базову ДНК. Ця філософія має 5 "стовпів": Радість за розум, Сила прогресу, Технологія для життя, Напруга для безтурботності та Сміливий від природи.

Абсолютно новий Sportage є результатом спільних зусиль між головною глобальною дизайнерською мережею Kia в Кореї, Німеччині, США та Китаї.

Інтер’єр нового Sportage 2021 має сучасний, орієнтований на водія простір. Його основа – величезний вигнутий дисплей, який простягається від водія до переднього пасажира.

По боках та знизу його доповнюють тривимірні вентиляційні отвори, які плавно перетікають в панель перед переднім пасажиром. Центральна консоль Г-подібної форми містить круглий перемикач коробки передач та мультимедіа, а також підстаканники й м’які сенсорні перемикачі.

В задній частині водійського та передніх пасажирських сидінь інтегровані вішалки в тонких підголівниках, які дозволяють закріплювати одяг та сумки.

Версія Sportage X-Line має унікальний бампер, бічний поріг та багажник на даху. Всередині клієнти можуть вибрати між фірмовими сидіннями зеленого або чорного кольорів, а також стьобаним покриттям та чорним деревом.

Технічні подробиці про новий Sportage з'являться пізніше.