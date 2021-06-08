Корейский кроссовер пятого поколения представлен официально: помимо дизайна, он поразил техническим наполнением.

Kia Sportage пятого поколения совсем непохож на предшественника. Спереди между капотом и решеткой радиатора кроссовер выделяется оригинальной щелью в стиле "тигриный нос", ходовыми огнями в форме бумеранга и небольшими фарами головного света.

Боковины имеют выштамповки, поднимающиеся кверху, создавая стремительный силуэт. На корме фонари получили грани, а бампер – новый рисунок с воздухозаборниками. В целом образ оказался очень динамичным и авангардным. Никакого сходства с другими брендами, как это было в прошлом поколении, нет.

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"В дизайне нового Sportage мы не просто хотели сделать шаг вперед, а перейти на другой уровень в классе внедорожников", – прокомментировал Карим Хабиб, старший вице-президент и руководитель Глобального дизайнерского центра Kia.

Внешний вид основан на новой философии дизайна Kia – Opposites United. Его принципы будут влиять на все будущие проекты Kia, предоставляя им одинаковую базовую ДНК. Эта философия имеет 5 "столпов": Радость за ум, Сила прогресса, Технология для жизни, Напряжение для беззаботности и Смелый от природы.

Абсолютно новый Sportage является результатом совместных усилий между главной глобальной дизайнерской сетью Kia в Корее, Германии, США и Китае.

Интерьер нового Sportage 2021 имеет современное, ориентированное на водителя пространство. Его основание – огромный изогнутый дисплей, который простирается от водителя до переднего пассажира.

По бокам и снизу его дополняют трехмерные вентиляционные отверстия, которые плавно перетекают в панель перед передним пассажиром. Центральная консоль Г-образной формы содержит круглый переключатель коробки передач и мультимедиа, а также подстаканники и мягкие сенсорные переключатели.

В задней части водительского и передних пассажирских сидений интегрированы вешалки в тонких подголовниках, которые позволяют закреплять одежду и сумки.

Версия Sportage X-Line имеет уникальный бампер, боковой порог и багажник на крыше. Внутри клиенты могут выбрать между фирменными сиденьями зеленого или черного цветов, а также стеганым покрытием и черным деревом.

Технические подробности о новом Sportage появятся позже.