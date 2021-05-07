Журналист сайта "Авто24" сфотографировал автомобиль, который очень хотели спрятать от окружающих.

В Киеве на Столичном шоссе журналист "Авто24" сфотографировал автомобиль в камуфляже. Так одевают машины, которые готовятся к премьере в ближайшем будущем.

Обычно будущие серийные автомобили прячут камуфляжем перед серийным производством. В таком виде их испытывают в разных условиях – на севере для проверки при низких температурах, на юге – во время воздействия высоких. Также закамуфлированные авто испытывают на спортивных трассах для проверок ходовых характеристик. Что делал предсерийный образец в Киеве – непонятно: возможно, испытывал подвеску на наших дорогах?

Журналисты "Авто24" провели расследование по этому автомобилю – сравнили десятки подобных снимков и видео, которые сделали журналисты-автошпионы в разных странах. Как оказалось, автомобиль на столичных автодорогах наиболее похож на Kia Sportage следующего поколения, который должен выйти в свет уже в этом году.

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Kia Sportage – бестселлер на украинском рынке новых автомобилей, так что это может быть одним из объяснений появления "мула" (так иногда называют закамуфлированные авто) в Киеве.

Как видно из фото, задние фонари очень похожи на те, которые фотографы поймали на прототипах Kia Sportage в Корее и Германии. Кроме того, немецкие номерные знаки земли Эссен выдали во Франкфурте – городе, где расположена штаб-квартира европейского отделения Hyundai-Kia.

Журналисту "Авто24" не удалось сфотографировать прототип спереди, однако увидеть – да. Спереди автомобиль имел светодиодные ходовые огни в форме запятой, которые есть во всех рендерах Kia Sportage. Салон также был закрыт от чужих взглядов, все логотипы на дисках и кузове сняты.

Сомнения относительно принадлежности этой модели к Sportage вызывают только форма задней двери и окошка за ними. Ведь на большинстве шпионских фото Kia Sportage имеет заднее стекло из двух частей, а окошка позади нет. А в экземпляре, который ездил по украинской столице, окно задней двери сплошное, а за дверью есть еще одно окошко. Впрочем, эксперты предполагают, что перед нами – европейская версия модели, укороченная. А американо-азиатская, которая замечена на других фото – длиннее, поэтому имеет больше окно задней двери из двух частей.

На самом ли деле мы сфотографировали прототип будущего Kia Sportage – станет известно уже в июне, когда назначена премьера модели. Выпускать новый Kia Sportage для Европы и Украины будут на заводе Kia в Словакии (в городе Жилина).