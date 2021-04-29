Ожидается, что в новом поколении будет первый полноценный Plug-in Hybrid.

Как сообщает южнокорейское издание TheKoreanCarBlog, долгожданное новое поколение кроссовера Kia Sportage будет представлено в июне. Первые официальные фотографии и открытие предварительного заказа ожидаются в начале июня.

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Ожидается, что новый Sportage будет разделять многие детали с новым Hyundai Tucson, включая платформу 3-го поколения и трансмиссию. Это означает, что мы впервые получим настоящий гибрид в линейке Sportage, а также Plug-in Hybrid.

По сравнению с новым Tucson, внутренняя компоновка будет полностью отличаться. В то время как Tucson имеет более традиционную центральную компоновку с отдельными дисплеями, в салоне нового Sportage будет цифровая приборная панель и информационно-развлекательный экран, объединенные в единое целое.

Дизайн изогнутого панорамного дисплея будет аналогичен недавно выпущенному Kia K8. Источники утверждают, что интерьер нового Sportage выглядит исключительным.

Ожидается, что новый Sportage будет доступен с различными двигателями в зависимости от рынков. В Европе будут предложены 1,6 и 2-литровые дизельные двигатели, а также 1,6-литровый бензиновый турбо гибрид.