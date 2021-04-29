Очікується, що у новому поколінні буде перший повноцінний Plug-in Hybrid.

Як повідомляє південнокорейське видання TheKoreanCarBlog, довгоочікуване нове покоління кросовера Kia Sportage буде представлено в червні. Перші офіційні фотографії та відкриття попереднього замовлення очікуються на початку червня.

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Очікується, що новий Sportage буде розділяти багато деталей з новим Hyundai Tucson, включаючи платформу 3-го покоління і трансмісію. Це означає, що ми вперше отримаємо справжній гібрид в лінійці Sportage, а також Plug-in Hybrid.

У порівнянні з новим Tucson, внутрішня компоновка буде повністю відрізнятися. У той час як Tucson має більш традиційну центральну компоновку з окремими дисплеями, в салоні нового Sportage буде цифрова приладова панель і інформаційно-розважальний екран, об’єднані в єдине ціле.

Дизайн вигнутого панорамного дисплея буде аналогічний недавно випущеному Kia K8. Джерела стверджують, що інтер’єр нового Sportage виглядає винятковим.

Очікується, що новий Sportage буде доступний з різними двигунами в залежності від ринків. У Європі будуть запропоновані 1,6 і 2-літрові дизельні двигуни та 1,6-літровий бензиновий турбо гібрид.