Kia оновить Sportage 2022 модельного року, і при цьому паралельно готує нове покоління моделі. Оновлення торкнеться, головним чином, пропонованих комплектацій.

Нова пропозиція буде складатися з комплектацій LX, Nightfall Edition, EX та SX зі стандартним переднім приводом та доступним повним приводом. Про це повідомляє Carscoops. Передбачені також додаткові пакети опцій.

Пакет LX Value Edition оснащений 18-дюймовими темно-сірими колесами, кнопковим пуском та підігрівом передніх сидінь. EX отримує стандартний панорамний люк, а пакети EX Tech та SX Turbo мають підтримку удосконаленої системи допомоги водію (ADAS).

В усіх версіях встановлений асистент запобігання фронтовому зіткненню із виявленням пішоходів, попередженням про виїзд зі смуги руху, системою утримання смуги руху та системою автоматичного дальнього світла.

Потужність у всіх комплектаціях забезпечує 2,4-літровий чотирициліндровий двигун на 181 к. с. і 237 Нм, але в SX пропонується 2,0-літровий на 240 к.с. і 353 Нм.