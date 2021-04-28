Kia обновит Sportage 2022 модельного года, и при этом параллельно готовит новое поколение модели. Обновление коснется, главным образом, предлагаемых комплектаций.

Новое предложение будет состоять из комплектаций LX, Nightfall Edition, EX и SX со стандартным передним приводом и доступным полным приводом. Об этом сообщает Carscoops. Предусмотрены также дополнительные пакеты опций.

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Пакет LX Value Edition оснащен 18-дюймовыми серыми колесами, кнопочным пуском и подогревом передних сидений. EX получает стандартный панорамный люк, а пакеты EX Tech и SX Turbo имеют поддержку усовершенствованной системы помощи водителю (ADAS).

Во всех версиях установлен ассистент предотвращения фронтового столкновения с выявлением пешеходов, предупреждением о выезде из полосы движения, системой удержания полосы движения и системой автоматического дальнего света.

Мощность во всех комплектациях обеспечивает 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель на 181 л. С. и 237 Нм, но в SX предлагается 2,0-литровый на 240 л.с. и 353 Нм.