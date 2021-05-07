Журналіст сайту "Авто24" сфотографував автомобіль, який дуже хотіли заховати від оточуючих.

В Києві на Столичному шосе журналіст "Авто24" сфотографував автомобіль в камуфляжі. Так одягають машини, які готуються до прем'єри в найближчому майбутньому.

Зазвичай майбутні серійні автомобілі ховають камуфляжем перед серійним виробництвом. В такому вигляді їх випробовують в різних умовах – на півночі задля перевірки за низьких температур, на півдні – під час впливу високих. Також закамуфльовані авто випробовують на спортивних трасах задля перевірок ходових характеристик. Що робив передсерійний зразок в Києві – незрозуміло: можливо, випробовував підвіску на наших дорогах?

Журналісти "Авто24" провели розслідування щодо цього автомобіля – порівняли десятки подібних знімків та відео, які зробили журналісти-автошпигуни в різних країнах. Як виявилось, автомобіль на столичних автошляхах найбільш схожий на Kia Sportage наступного покоління, який має вийти в світ вже цього року.

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Kia Sportage – бестселер на українському ринку нових автомобілів, тож це може бути одним з пояснень появи "мулу" (так інколи називають закамуфльовані авто) в Києві.

Як видно з фото, задні ліхтарі дуже схожі на ті, які фотографи спіймали на прототипах Kia Sportage в Кореї та Німеччині. Окрім того, німецькі номерні знаки землі Ессен видали у Франкфурті – місті, де розташована штаб-квартира європейського відділення Hyundai-Kia.

Журналісту "Авто24" не вдалось сфотографувати прототип спереду, однак побачити – так. Спереду автомобіль мав світлодіодні ходові вогні у формі коми, які є у всіх рендерах Kia Sportage. Салон також був закритий від чужих поглядів, всі логотипи на дисках та кузові зняті.

Сумніви щодо належності цієї моделі до Sportage викликають лише форма задніх дверей та віконця за ними. Адже на більшості шпигунських фото Kia Sportage має заднє скло з двох частин, а віконця позаду немає. А в екземплярі, який їздив українською столицею, вікно задніх дверей суцільне, а за дверима є ще одне віконце. Втім, експерти припускають, що перед нами – європейська версія моделі, вкорочена. А американсько-азійська, яка помічена на інших фото - довша, тож має більше вікно задніх дверей з двох частин.

Чи насправді ми сфотографували прототип майбутнього Kia Sportage – стане відомо вже у червні, коли призначена прем’єра моделі. Випускати новий Kia Sportage для Європи і України будуть на заводі Kia в Словаччині (в місті Жиліна).