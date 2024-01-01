Министр финансов прокомментировал введение дополнительного 15% налога на авто

В Минфине не видят проблем ни для авторынка, ни для граждан в случае введения военного сбора в размере 15% от стоимости транспорта при его первой регистрации. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, в адрес Минфина звучит критика от автодилеров, которые говорят, что введение военного сбора на покупку авто приведет к тенизации рынка. Министр допустил, что частично это действительно может произойти. "Но тогда это вопрос к правоохранительным органам, которые должны бороться с теневым рынком", - считает Марченко.

По его мнению, покупка авто сейчас не является первой необходимостью в воюющей стране. "У нас проблема безопасности, горит дом, а вы говорите, что не надо покупать средства тушения, а лучше купить автомобиль. Без проблем, покупайте новый автомобиль, но дополнительно поддержите еще вооруженные силы", - отметил он.

"Покупка авто сейчас не является насущной критической потребностью. Во-вторых, для сектора безопасности и обороны автомобили ввозятся без пошлины и без уплаты НДС", - добавил министр.

Напомним, Кабмин подал в Раду законопроект о повышении налогов на 140 млрд гривен. Предлагается пересмотреть размер военного сбора, акцизов и других налогов.

Согласно проекту, во время первой регистрации всех легковых автомобилей будет взиматься военный сбор в размере 15% от стоимости авто.