Это позволит снизить коррупцию на таможнях.

Министр Инфраструктуры Украины Власдилав Криклий в интервью "Экономической правде" заявил, что формула растаможивания, которая предусматривает ставки налогов в зависимости от объема двигателя, менее коррупционная, чем от таможенной стоимости.

"Я... предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии, доллар, два, или три "кубика". Как вариант звучал, ввести коэффициент на марку, и все, – говорит Криклий. – Тогда будет простая формула, никогда не будет спекуляций, что и машина в худшем состоянии, и в дешевом состоянии. Заказывают какие-то услуги оценщиков, те занижают стоимость, и начинается вся эта коррупционная история. Я за очень простые и примитивные алгоритмы. Ибо там, где все примитивно, нет коррупции. Там, где начинается какая-то тяжелая калькуляция, там сразу появляется коррупция".

Читайте также: "евробляхеры" требуют возврата техосмотра

Впрочем, для введения такой формулы нужны будут тщательные расчеты. "Но здесь и другая проблема, которую я прекрасно понимаю. Это же прогноз поступлений в бюджет, все эти вещи закладываются в бюджет, на эти вещи с бюджета строятся дороги, обеспечивается медицина, образование. И конечно, сделать доступно, дешево, чтобы ничего не шло в бюджет, значит где-то на соответствующую сумму меньше что-то будет профинансировано.

Поэтому здесь я не готов брать на себя ответственность, здесь надо точно консультироваться с Минфином, точно смотреть прогнозы поступлений и как это повлияет на баланс", – говорит Владислав Криклий.

Напомним, как сейчас растаможиваются автомобили.