Це дозволить знизити корупцію на митницях.

Міністр Інфраструктури України Власдилав Криклій в інтерв'ю "Економічній правді" заявив, що формула розмитнення, яка передбачає ставки податків в залежності від об'єму двугуна, є менш корупційною, ніж від митної вартості.

"Я… пропоную, щоб ввести, як у Грузії, долар, два, або три з "кубіка". Як варіант звучав, ввести коефіцієнт на марку, і все, - говорить Криклій. - Тоді буде проста формула, ніколи не буде спекуляцій, що та машина в гіршому стані, та в дешевшому стані. Замовляють якісь послуги оцінювачів, ті занижують вартість, і починається вся ця корупційна історія. Я за дуже прості та примітивні алгоритми. Бо там, де все примітивно, немає корупції. Там, де починається якась важка калькуляція, там одразу з'являється корупція".

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Втім, для введення такої формули потрібну будуть ретельні розрахунки. "Але тут і інша проблема, яку я чудово розумію. Це ж прогноз надходжень до бюджету, ці всі речі закладаються в бюджет, на ці речі з бюджету будуються дороги, забезпечується медицина, освіта. І звісно, зробити доступно, дешево, щоб нічого не йшло до бюджету, значить десь на відповідну суму менше щось буде профінансовано.

Тому тут я не готовий брати на себе відповідальність, тут треба точно консультуватися з Мінфіном, точно дивитися прогнози надходжень і як це вплине на баланс", - говорить Владислав Криклій.

Нагадаємо, як зараз розмитнюються автомобілі.