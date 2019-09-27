Повернення корупційного техогляду, який відмінили 8 років тому, може стати реальністю. 2 жовтня власники авто на іноземній реєстрації зберуться на чергову акцію протесту, де вимагатимуть вирішення питання доступного розмитнення і повернення техогляду.

Наступного тижня, 2 жовтня, у Києві біля Верховної Ради власники нерозмитнених авто планують провести черговий мітинг, щоб нагадати про свої вимоги щодо доступного розмитнення.

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Про це йдеться у повідомленні ГО АвтоЄвроСила на їхній Facebook-сторінці. "Євробляхери" вимагатимуть скасовувати акциз, знизити ставку на розмитнення та прибрати з влади "автоолігархів", лобістів та чиновників, яких вони вважають причетними до корупції.

Найдивніша вимога "Євробляхерів" - повернення корупційного техогляду для всіх автомобілів.

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Нагадаємо, що за офіційними даними Національної поліції кількість ДТП, що стались через незадовільний технічний стан транспортного засобу завжди буда менше 1%. Корупційний техогляд в Україні був відмінений в 2011 році і це не призвело до росту аварійності.

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