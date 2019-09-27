Возвращение коррупционного техосмотра, который отменили 8 лет назад, может стать реальностью. 2 октября владельцы авто на иностранной регистрации соберутся на очередную акцию протеста, где будут требовать решения вопроса доступной растаможки и возврат техосмотра.

На следующей неделе, 2 октября, в Киеве возле Верховной Рады владельцы нерастаможенных авто планируют провести очередной митинг, чтобы напомнить о своих требованиях по поводу доступной растаможки.

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Об этом говорится в сообщении ГО АвтоЕвроСила на их Facebook-странице. "Евробляхеры" будут требовать отменять акциз, снизить ставку на растаможку и убрать из власти "автоолигархов", лоббистов и чиновников, которых они считают причастными к коррупции.

Самое странное требование "Евробляхеров" - возвращение коррупционного техосмотра для всех автомобилей.

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Напомним, что по официальным данным Национальной полиции количество ДТП, произошедших из-за неудовлетворительного технического состояния транспортного средства, всегда было менее 1%. Коррупционный техосмотр в Украине был отменен в 2011 году, и это не привело к росту аварийности.

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