Министерство экономики Украины на своем официальном сайте опубликовало информацию о новых расчетах средней стоимости бензина и дизельного топлива на первую декаду июня.

"На основании расчетов акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 20,91 гривен, и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm, которая составляет 24,92 гривны за литр", – говорится в сообщении.

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С учетом максимальной торговой наценки, согласно постановлению правительства о госрегулировании цена должна быть не более 5 грн за литр на бензин и 7 грн за литр на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 29,92 грн за литр, что на 8 коп. за литр выше цены, установленной на последнюю декаду мая.

Предельная цена ДТ установлена ​​на уровне 27,91 грн за литр (+2 коп. за литр).

Напомним, Кабинет министров 14 мая принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн за литр) и бензина (не выше 5 грн за литр).

При этом средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться "Нафтогазом" на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.