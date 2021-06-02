Міністерство економіки України на своєму офіційному сайті опублікувало інформацію про нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива на першу декаду червня.

"На підставі розрахунків акціонерного товариства" Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" визначена середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 20,91 гривні, і 1 літра бензину автомобільного GASOLINE 10 ppm, яка становить 24,92 гривні за літр " , - йдеться в повідомленні.

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З урахуванням максимальної торговельної націнки, яка згідно з постановою уряду про держрегулювання цін повинна бути не більше 5 грн за літр на бензин і 7 грн за літр на дизельне паливо, гранична вартість бензину А-95 становить 29,92 грн за літр, що на 8 коп. за літр вище ціни, встановленої на останню декаду травня.

Гранична ціна ДП встановлена на рівні 27,91 грн за літр (+2 коп. за літр).

Нагадаємо, що Кабінет міністрів 14 травня ухвалив постанову, якою вводиться державне регулювання цін на паливо. Зокрема, були прийняті зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 р. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн за літр) і бензину (не вище 5 грн за літр).

При цьому середня вартість дизпалива (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm), що включає митні платежі (акцизний податок та ПДВ), повинна розраховуватися "Нафтогазом" на підставі даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць / декаду.