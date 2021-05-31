Прогноз цін на паливо на червень дав фахівець з держполітики, доктор наук з державного управління Геннадій Рябцев.

За його словами, всупереч жахливим прогнозам про очікуване подорожчання палива через нібито дефіцит білоруського бензину марки А-95, що з’явилися недавно, значної зміни цін на нафтопродукти в червні не очікується.

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“Навіть якщо під час ремонту на Мозирському нафтопереробному заводі (НПЗ) відвантаження бензину для українських компаній скоротяться, ці обсяги нескладно заповнити, збільшивши поставки з інших напрямків. Йдеться про Кременчуцький НПЗ, який вже заявив про можливість наростити поставки палива на внутрішній ринок, а також про литовські, польські, румунські виробники”, — пояснив Рябцев.

Двома факторами, які здатні істотно вплинути на ціни в червні (як в будь-якому іншому місяці), експерт називає вартість нафтопродуктів на кордоні та курс національної валюти. Гривня в останні тижні зміцнювалася, а котирування нафтопродуктів залишалися досить стабільними. Більш того, після появи у «Роснефти» нового постачальника російського дизеля і скрапленого газу в Україну (фірма Socar New Enegry, яка входить в групу SOCAR), оптові ціни на ці ресурси пішли вниз.

“З огляду на сказане вище, якщо не відбудеться якихось форс-мажорів, то роздрібні ціни на паливо в Україні в червні залишаться на нинішньому рівні, — прогнозує Рябцев. — На цей момент легальні АЗС пропонують зараз бензин марки А-95 і А-95-Євро5 за ціною від 25 до 31,5 грн за літр. Дизельне паливо від 23,5 до 28,7 грн за літр. А скраплений газ — від 12 до 16,5 грн”.

Безумовно, в окремих мережах або регіонах (наприклад, у Києві, Одесі, Дніпрі) можливі коригування, додав експерт. За його словами, вони зумовлені зміною попиту і купівельної спроможності водіїв, але не матимуть масовий характер.