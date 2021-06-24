Государство продолжает регулирование цен на рынке топлива. На этот раз стоимость автомобильного топлива несколько повысили.

На сайте Министерства экономики Украины обнародованы новые расчеты средней стоимости 1 литра бензина и дизельного топлива (ДТ) на третью декаду июня (с 24.06.21 г. по 03.07.21 г.), к которым прилагается максимальная торговая наценка.

Читайте также: Какими будут цены на топливо в июне: прогноз эксперта

На основании расчетов АО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с учетом цен на мировых биржах определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,23 гривен, и 1 литра автомобильных бензинов GASOLINE 10 ppm, которая составляет 25,84 гривен.

Учитывая размер максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению КМУ за 09.12.2020 №1236 должна быть не больше 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизтопливо, и новых средних цен, предельная розничная цена на следующие 10 дней составляет: