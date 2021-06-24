Держава продовжує регулювання цін на ринку пального. Цього разу вартість автомобільного палива дещо підвищили.

На сайті Міністерства економіки України оприлюднено нові розрахунки середньої вартості 1 літра бензину і дизельного палива (ДП) на третю декаду червня (з 24.06.21р. по 03.07.21р.), до яких додається максимальна торгівельна націнка.

Читайте також: Якими будуть ціни на пальне у червні: прогноз експерта

На підставі розрахунків АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з урахуванням цін на світових біржах визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 22,23 гривень, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 25,84 гривень.

Враховуючи розмір максимальної торговельної націнки, яка згідно з постановою КМУ від 09.12.2020 №1236 повинна бути не більше 5 грн/л на бензин і 7 грн/л на дизпаливо, та нових середніх цін, гранична роздрібна ціна на наступні 10 днів становить: