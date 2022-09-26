Новой самой продаваемой моделью в первом полугодии 2022 года стала BYD Song, которая ранее занимала второе место со 162 603 проданными единицами (доля рынка 8,0%).

Мировой рейтинг наиболее популярных минивэнов (MPV) в первой половине 2022 года возглавил китайский электромобиль BYD.

На втором месте индийский Maruti, который поднялся на 8 мест. Его продали в количестве 69 тыс. единиц (доля 3,4%). Далее идет Toyota Sienna, которая тоже поднялась на 8 мест в рейтинге.

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ТОП-10 моделей минивэнов выглядит следующим образом: