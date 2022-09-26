Новой самой продаваемой моделью в первом полугодии 2022 года стала BYD Song, которая ранее занимала второе место со 162 603 проданными единицами (доля рынка 8,0%).

Мировой рейтинг наиболее популярных минивэнов (MPV) в первой половине 2022 года возглавил китайский электромобиль BYD.

На втором месте индийский Maruti, который поднялся на 8 мест. Его продали в количестве 69 тыс. единиц (доля 3,4%). Далее идет Toyota Sienna, которая тоже поднялась на 8 мест в рейтинге.

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ТОП-10 моделей минивэнов выглядит следующим образом:

  1. BYD Song – 162 тыс. шт.;
  2. Maruti Ertiga – 69 тыс. шт.;
  3. Toyota Sienna – почти 69 тыс. шт.;
  4. Toyota Roomy – 66 тыс. шт.;
  5. Chrysler Pacifica – 63 тыс. шт.;
  6. Maruti EECO – 61 тыс.шт.;
  7. Nissan Note – 60 тыс.шт.;
  8. Kia Carnival – 55 тыс.шт.;
  9. Buick GL8 – 54 тыс. шт.;
  10. Honda Odyssey – 50 тыс. шт.