Новой самой продаваемой моделью в первом полугодии 2022 года стала BYD Song, которая ранее занимала второе место со 162 603 проданными единицами (доля рынка 8,0%).
Мировой рейтинг наиболее популярных минивэнов (MPV) в первой половине 2022 года возглавил китайский электромобиль BYD.
На втором месте индийский Maruti, который поднялся на 8 мест. Его продали в количестве 69 тыс. единиц (доля 3,4%). Далее идет Toyota Sienna, которая тоже поднялась на 8 мест в рейтинге.
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ТОП-10 моделей минивэнов выглядит следующим образом:
- BYD Song – 162 тыс. шт.;
- Maruti Ertiga – 69 тыс. шт.;
- Toyota Sienna – почти 69 тыс. шт.;
- Toyota Roomy – 66 тыс. шт.;
- Chrysler Pacifica – 63 тыс. шт.;
- Maruti EECO – 61 тыс.шт.;
- Nissan Note – 60 тыс.шт.;
- Kia Carnival – 55 тыс.шт.;
- Buick GL8 – 54 тыс. шт.;
- Honda Odyssey – 50 тыс. шт.