Новою найбільш продаваною моделлю в першому півріччі 2022 року стала BYD Song, яка раніше займала друге місце з 162 603 тисячами проданих одиниць (частка ринку 8,0%).
Світовий рейтинг найбільш популярних мінівенів (MPV) у першій половині 2022 року очолив китайський електромобіль BYD.
На другому місці індійський Maruti Ertiga, який піднявся на 8 місць. Його продали у кількості 69 тис. одиниць (частка 3,4%). Далі йде Toyota Sienna, яка теж піднялась на 8 місць у рейтингу.
Також цікаво визначено найпопулярніші у світі кросовери
ТОП-10 моделей мінівенів має наступний вигляд:
- BYD Song - 162 тис. шт.;
- Maruti Ertiga - 69 тис. шт.;
- Toyota Sienna – майже 69 тис. шт.;
- Toyota Roomy - 66 тис. шт.;
- Chrysler Pacifica - 63 тис. шт.;
- Maruti EECO – 61 тис.шт.;
- Nissan Note - 60 тис.шт.;
- Kia Carnival – 55 тис.шт.;
- Buick GL8 – 54 тис. шт.;
- Honda Odyssey – 50 тис. шт.