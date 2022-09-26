Новою найбільш продаваною моделлю в першому півріччі 2022 року стала BYD Song, яка раніше займала друге місце з 162 603 тисячами проданих одиниць (частка ринку 8,0%).

Світовий рейтинг найбільш популярних мінівенів (MPV) у першій половині 2022 року очолив китайський електромобіль BYD.

На другому місці індійський Maruti Ertiga, який піднявся на 8 місць. Його продали у кількості 69 тис. одиниць (частка 3,4%). Далі йде Toyota Sienna, яка теж піднялась на 8 місць у рейтингу.

Також цікаво визначено найпопулярніші у світі кросовери

ТОП-10 моделей мінівенів має наступний вигляд: