У ТОП-10 потрапили 4 японські, 2 корейські, 2 китайські та 2 німецькі SUV.

Експерти проекту Focus2move назвали найпопулярніші SUV за підсумками продажів у першому півріччі 2022 року.

Найбільш продаваним позашляховиком у першій половині 2022 року залишається Toyota RAV4, лідируючи з 371 тис. продажів (частка ринку 2,5%) і з дуже надійним відривом від другого місця.

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Другим найбільш продаваним позашляховиком є ​​Hyundai Tucson, піднявшись у рейтингу на одне місце вверх, з 273 тис. одиниць (частка 1,8%), за ним йде Kia Sportage з 221 тис. одиниць (частка 1,5%).

На четвертому місці – наймасовишій електромобіль Wuling Hongguang MINI EV з 202 тис. одиниць (хоча його важко назвати кросовером), за ним йде Volkswagen Tiguan (на 3 місця вниз) з 202 тис. одиниць. Ще один “китаєць” BYD SONG (на фото внизу) увійшов до таблиці лідерів, збільшивши продажі з початку року до 163 тис. одиниць і піднявшись на 32 позиції.

ТОП-10 SUV за перше півріччя 2022 року: