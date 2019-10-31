Для ценителей автомобилей в Хэллоуин стоит посетить одну из автосвалок. Мы нашли наиболее мистические. Они расположены в разных уголках мира - во Франции, США, Германии и Швеции.

Немецкий фотограф Дитер Клайн (Dieter Klein) представил подборку атмосферных фотографий с кладбищ автомобилей. Самые жуткие фото Дитер снял в лесу, где автомобили обрастают мхом, а через них прорастают деревья и кусты. Страшно, как будет на праздник всех мертвых.

Напомним, что на фестивале Burnin Man 2019 показали смешные и страшные транспортные средства.