Для поціновувачів автомобілів в Геловін варто завітати на одне з автозвалищ. Ми знайшли найбільш містичні. Вони розташовані в різних куточках світу - у Франції, США, Німеччині та Швеції.

Німецький фотограф Дітер Клайн (Dieter Klein) представив добірку атмосферних фотографій з кладовищ автомобілів. Найбільш моторошні фото Дітер зняв в лісі, де автомобілі обростають мохом, а через них проростають дерева та кущі. Страшно, як і має буде на свято усіх мертвих.

Нагадаємо, що на фестивалі Burnin Man 2019 показали смішні та страшні транспортні засоби.