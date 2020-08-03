В результате присоединения Mitsubishi к альянсу Renault-Nissan Mitsubishi ждут серьезные изменения. Самое главное – несмотря на рост продаж в США, она может покинуть рынок Америки.

Дело в том, что согласно новой стратегии альянса Mitsubishi будет отвечать за Юго-Восточную Азию, Австралию и Новую Зеландию. Поэтому на других рынках, в частности в Европе и Китае, Mitsubishi сократит присутствие, отдав эти рынки Renault и Nissan. Об этом говорится в программе "Авто24" на 24 канале.

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К тому же, сейчас у Mitsubishi довольно немолодой модельный ряд, который, например, базируется на кроссоверах Outlander, ASX, Eclipse Cross. А новый Outlander, который покажут уже в 2020 году, станет техническим клоном Nissan X-Trail.

Именно для того, чтобы избежать внутренней конкуренции с Nissan – модели разведут на разные рынки. В Украине же Mitsubishi предлагает еще и пикапы L200 и внедорожники Pajero Sport. Однако они тоже изготовлены на заводах Южной Азии.

Pajero Sport / Фото mitsubishi-pajero-sport

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