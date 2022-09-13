Компания Kia объявила отзывную кампанию для почти 20 тысяч новых кроссоверов Sportage из-за угрозы возгорания. Что же произошло?

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) подтвердило, что на 19 701 автомобиле, выпущенном на заводе в Джорджии с 12 января по 8 августа 2022 года, может быть неправильно затянута гайка генератора, обеспечивающая соединение между клеммой генератора проводов аккумуляторной батареи.

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Это может иметь плохие последствия – Kia установила, что из-за дефекта Sportage может внезапно заглохнуть, а при неблагоприятном стечении обстоятельств скачки напряжения могут стать причиной искрения и даже привести к возгоранию моторного отсека.

Автопроизводитель уверяет, что пока проблема с неправильно затянутой гайкой не спровоцировала несчастные случаи или аварии, однако с 23 сентября все владельцы Kia Sportage из вышеупомянутой партии будут приглашены к официальным дилерам для устранения неисправности. Считается, что дефект касается только кроссоверов на рынке США.