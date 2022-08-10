Владельцев корейских седанов предупредят о дефекте, который можно устранить в рамках кампании отзыва.

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о подготовке отзыва автомобилей Kia. Он касается 257 998 экземпляров Optima, произведенных на заводе Kia в Джорджии с 12 августа 2011 по 27 сентября 2013 года.

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На указанных машинах при ДТП может отвалиться ненадежно закрепленный потолок и травмировать водителя и пассажиров. Пока известно только об одном таком инциденте.

Впервые о проблеме стало известно весной этого года. Юридический отдел американского представительства Kia получил иск от владельца 10-летней Optima. Мужчина попал в ДТП, а когда сработали боковые подушки безопасности, на него упал элемент конструкции потолка и травмировал.

В Kia изучили ситуацию и пришли к выводу, что панель на потолке действительно закреплена ненадлежащим образом, причем этот дефект носит не единичный, а массовый характер. Чтобы избежать других судебных тяжб, компания решила отозвать всю партию машин того периода, произведенных в Джорджии, — их оказалось более 250 тысяч штук.

Отзыв стартует 26 сентября. Традиционно дилеры предупредят владельцев о необходимости посетить сервисный центр для проверки и бесплатного ремонта.