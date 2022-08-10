Власників корейських седанів попередять про дефект, який можна усунути в рамках кампанії відкликання.

Національне управління з безпеки дорожнього руху США (NHTSA) оголосило про підготовку відкликання автомобілів Kia. Він стосується 257 998 екземплярів Optima, вироблених на заводі Kia у Джорджії з 12 серпня 2011 року по 27 вересня 2013 року.

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На вказаних машинах при ДТП може відвалитися ненадійно закріплена стеля, та травмувати водія та пасажирів. Поки що відомо лише про один такий інцидент.

Вперше про проблему стало відомо ще навесні цього року. Юридичний відділ американського представництва Kia отримав позов від власника 10-річної Optima. Чоловік потрапив у ДТП, а коли спрацювали бічні подушки безпеки, на нього впав елемент конструкції стелі та травмував.

У Kia вивчили ситуацію і дійшли висновку, що панель на стелі дійсно закріплена неналежним чином, причому цей дефект має не одиничний, а масовий характер. Щоб уникнути інших судових позовів, компанія вирішила відкликати всю партію машин того періоду, вироблених у Джорджії, — їх виявилося понад 250 тисяч штук.

Відкликання стартує 26 вересня. Традиційно дилери попередять власників про необхідність відвідати сервісний центр для перевірки та безкоштовного ремонту.