Речная переправа рассчитана на проезд 5 тысяч автомобилей в сутки, но ежедневно пропускает через себя около 100 тысяч машин.

Уже сейчас мост Патона находится в нетрудоспособном состоянии и нуждается в масштабной реконструкции, заявил генеральный директор "Киевавтодора".

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Об этом Александр Густелев сообщил в эфире “5 канала”. План восстановления сооружения уже инициирован, однако начать соответствующие работы служба не может, так как мост Патона принадлежит к памятникам архитектуры, а законодательство в сфере охраны культурного наследия позволяет проводить на таких объектах только реставрационные работы, тогда как строению необходима полная реконструкция.

“Мы неоднократно обращались в Министерство культуры Украины, Национальную академию наук Украины с просьбой вывести из статуса памятника на время реконструкции, в рамках которой необходимо провести детальное обследование сооружения, однако положительного ответа, увы, до сих пор не получили”, – жалуется руководитель “Киевавтодора”.

В плане, который сейчас не могут реализовать дорожники, предусмотрена дополнительная полоса движения на мосту. Сейчас одна из семи полос движения является реверсивной, и когда их будет восемь, автомобилистам выделят по три, а еще по одна – для общественного транспорта.

Реконструкция даже по плану предусматривает несколько лет работ. Длительные сроки связаны с тем, что движение транспорта во время проведения работ полностью перекрывать не будут, а лишь ограничат.

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