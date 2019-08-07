Річкова переправа розрахована на проїзд 5 тисяч автомобілів на добу, але щодня пропускає через себе близько 100 тисяч машин.

Вже зараз міст Патона знаходиться в непрацездатньому стані і потребує масштабної реконструкції, заявив генеральний директор “Київавтодору”.

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Про це Олександр Густєлєв повідомив в етері “5 каналу”. План відновлення споруди вже ініційований, однак розпочати відповідні роботи служба не може, оскільки міст Патона належить до пам’яток архітектури, а законодавство у сфері охорони культурної спадщини дозволяє проводити на таких об’єктах лише реставраційні роботи, тоді як будові необхідна повна реконструкція.

“Ми неодноразово зверталися до Міністерства культури України, Національної академії наук України із проханням вивести із статусу пам’ятки на час реконструкції, у рамках якої необхідно провести детальне обстеження споруди, проте позитивної відповіді, на жаль, досі не отримали”, – бідкається керівник “Київавтодору”.



У плані, який зараз не можуть реалізувати дорожники, передбачена додаткова смуга руху на мосту. Наразі одна з семи смуг руху є реверсивною, та коли їх буде вісім, автомобілістам виділять по три, а ще по одній – для громадського транспорту.

Реконструкція навіть за планом передбачає кілька років робіт. Тривалі терміни пов’язані з тим, що рух транспорту під час проведення робіт повністю не перекриватимуть, а лише обмежать.

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