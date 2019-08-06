Будівництво шляхопроводу на важливій транспортній розв'язці ведеться вдень і вночі, та чи встигнуть підрядники вкластись у відведений час?

Демонтаж старого мосту та зведення нового, разом з розв’язкою, триває вже 140 днів. Не без перепон, але будівництво просувається.

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Нещодавно стало відомо, що будівництво Шулявського шляхопроводу застопорилось через цех старого заводу “Більшовик”, який хочуть знести. Фонд держмайна, якому підзвітні заводські будівлі, не погоджувався на умови, запропоновані столичною владою та не давав дозволу на його знесення. Тим не менш, роботи з реконструкції продовжуються, як можна побачити у цьому відео.

Новий міст збирають з особливого металевого сплаву, вкритого антикорозійним покриттям. Два багатотонних металевих фрагменти мосту вже встановлено з боку метро Шулявська.

Закінчити всі роботи, включаючи будівництво нового мосту, обіцяють до кінця цього року. При чому вже у вересні планують відновити рух автомобілів. Вартість робіт оцінюється приблизно в 830 мільйонів гривень. Генпідрядник запевняє, що всі роботи йдуть за графіком. Гарантію виконавець робіт дає на сто років, однак за умови належного догляду мост може прослужити й більше, стверджують будівельники.

Довідка:

Шулявський міст був побудований в 1964 році. Довжина естакади – 295 метрів, ширина – від 14 до 21 метра; пропускна здатність шляхопроводу – тринадцять тисяч авто на годину.



У 2007 році трапилась масштабна пожежа, через яку була істотно ослаблена конструкція мосту. Аби він не обрушився, конструкцію посилили тимчасовими металевими опорами, котрі тримали міст більше 10 років. Лише у 2013 році міст було визнано аварійним, а в 2015 році столична влада почала роботи над проектом нової розв'язки. 27 лютого 2017 року стався обвал частини конструкції Шулявського мосту.



Реконструкція мосту розпочалась у березні 2019 року, рух транспорту був повністю закритий. У квітні Шулявський шляхопровід повністю демонтували, а протягом наступних місяців почали прокладати комунікації, зводити нові опори та встановлювати на них прольоти.

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