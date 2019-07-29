У суботу в Києві на цілий день повністю перекривали рух на проспекті Перемоги в районі Шулявського мосту. Обмеження ввели через монтаж другого багатотонного металевого прольоту майбутньої розв'язки.

Нагадаємо, перший металевий проліт довжиною 28 метрів встановили біля метро "Шулявська" 25 червня. Другий, довжиною 30 метрів, виходить на проспект Перемоги. Третій проліт повинні встановити над проспектом Перемоги через два тижні.

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Всі конструкції з'єднуються між собою за допомогою зварювання. Відзначимо, що зараз завершуються роботи з монтажу опор для з'їзду в районі п'ятого цеху заводу “Більшовик”. Але чи буде він добудований, поки невідомо, адже Фонд держмайна дозволу на знесення поки не давав, і будівельників до технічного огляду будівлі не підпускають.

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