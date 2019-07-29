В субботу в Киеве на целый день полностью перекрывали движение на проспекте Победы в районе Шулявского моста. Ограничения ввели из-за монтажа второго многотонного металлического пролета будущей развязки.

Напомним, первый металлический пролет длиной 28 метров установили возле метро "Шулявская" 25 июня. Второй, длиной 30 метров, выходит на проспект Победы. Третий пролет должны установить над проспектом Победы через две недели.

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Все конструкции соединяются между собой с помощью сварки. Отметим, что сейчас завершаются работы по монтажу опор для съезда в районе пятого цеха завода "Большевик". Но будет ли он достроен, пока неизвестно, ведь Фонд госимущества разрешения на снос пока не давал, и строителей к техническому осмотру здания не допускают.

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