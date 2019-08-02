На естакаді Південного мосту продовжується ремонт деформаційних швів. Роботи триватимуть до 31 серпня.

“Ми продовжуємо ремонт (фактично, заміну) деформаційних швів на естакаді Південного мосту. З 22:00 2 серпня до 31 серпня розпочинаємо роботи на естакаді у напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів)”, сказано в повідомленні комунальної корпорації "Київавтодор".

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Під час робіт буде обмежено для проїзду 1,5 смуги руху. Після цього етапу ремонтуватиметься шов на іншій половині естакади у цьому ж напрямку. Нині на естакаді Південного мосту уже замінили 28 деформаційних швів. Ще 1 замінять цього року. Загалом на естакаді передбачено ремонт 46 швів.

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